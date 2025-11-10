Nuevo examen de nivel para el Real Madrid

El cuadro de Sergio Scariolo, que perdió su último encuentro en la pista del Bayern Múnich, ha solventado los siguientes compromisos con buena nota. Ganó con claridad al potente Fenerbahce (84-58) y luego se ha impuesto en tres desplazamientos seguidos, en las pistas del Zaragoza (93-95) y el Joventut (75-80) y en el clásico ante el Barcelona (92-101), del torneo continental en el Palau.

"Necesitábamos una seguidilla de victorias así para seguir sumando confianza", aseguró el base argentino Facundo Campazzo.

Así las cosas, el equipo de Sergio Scariolo encara esta visita al cuadro valenciano desde la sexta plaza, con cinco victorias y cuatro derrotas, el mismo que tiene su rival, ante el que cedió por 94-98 en la final de la Supercopa, pero que se presenta tras sufrir sendas derrotas ante Zalgiris Kaunas (86-77) y Granada (85-79).

"Tenemos una muy buena prueba para ver en qué nivel estamos, seguir jugando de visitante de esta manera. Hay que ganar jugando bien y ganar también no jugando del todo bien. Va a ser un partido que ellos van a estar necesitados de victorias porque vienen de una derrota y nosotros también porque queremos seguir ganando de visitantes y seguir subiendo posiciones", afirmó Campazzo.

El crecimiento del canadiense Trey Lyles, clave en estos últimos partidos (ha anotado al menos diez puntos en siete partidos seguidos), e incluso el debut en Badalona del ucraniano Alex Len, que fue el máximo anotador en el Olímpic, han sido notas destacadas del despegue en esta fase del Real Madrid, que estrenó el casillero de victorias europeas a domicilio ante el Barcelona después de perder en sus cuatro desplazamientos previos.

En la competición europea el Real Madrid ha ganado al valencia los cuatro últimos enfrentamientos. No pierde desde febrero de 2021 cuando, en la fase de liga, cayó por 89-78 con una gran actuación del belga Sam van Rossom.