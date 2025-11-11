El Barça, a pasar de página en Múnich mientras espera a Xavi Pascual

Dirigido de forma interina por Òscar Orellana, quien recaló en el club hace 21 años como delegado del cadete y ha ejercido durante la última década como asistente del primer equipo, el conjunto catalán tratará de reaccionar, a la espera de confirmar al nuevo inquilino del banquillo del Palau Blaugrana.

De momento, la situación es delicada y el discurso oficial del vestuario niega que el destituido Peñarroya sea el único culpable de la mala imagen del equipo, que ha encajado más de 30 puntos en el primer cuarto de los tres últimos tropiezos ante el UCAM Murcia (78-81), el Real Madrid (92-101) y el Bàsquet Girona (96-78).

Todos, han asegurado este martes tanto Orellana como el capitán Tomas Satoransky, son responsables. Y deben dar un paso adelante en el SAP Arena de Múnich ante el Bayern, equipo con el que los azulgranas, novenos, están empatados en la clasificación (5-4), a dos triunfos del liderato que comparten Zalgiris Kaunas, Estrella Roja y Hapoel Tel Aviv (7-2).

A excepción de lesionado Juan Núñez, los otros 13 jugadores de la plantilla pondrán rumbo a Alemania. No así el directivo responsable de la sección, Josep Cubells, que este martes dirigió un discurso al equipo antes del entrenamiento y permanecerá en Barcelona mientras siguen las negociaciones con Pascual.

Por otra parte, una de las pocas noticias para el Barça en los últimos partidos ha sido el regreso del base Nico Laprovittola tras más de un mes de baja por una lesión muscular. El argentino anotó 10 puntos frente al Real Madrid y 15 ante el Bàsquet Girona, y está llamado a ser una pieza fundamental en el conjunto azulgrana.

Más allá de mejorar la defensa, el equipo catalán deberá prestar especial atención este miércoles a las pérdidas y el rebote ante un oponente, el Bayern, que es el segundo equipo que más robos promedia de la competición y es especialmente peligroso en los contraataques.

El cuadro alemán es el tercer equipo que menos puntos anota (79,2) y el séptimo que menos encaja (82,9), mientras que el Barça es el séptimo en anotación (87,2) y el cuarto que más puntos recibe (88) de la Euroliga.

El conjunto bávaro acudirá a la cita con las bajas confirmadas por lesión del base exbarcelonista Rokas Jokubaitis y del alero Elias Harris, y con las dudas de los exteriores Justuz Hollatz, Niels Giffey y Stefan Jovic, y del pívot Johannes Voigtman.

Sí se espera al alero Andreas Obst, que promedia 14 puntos por partido y en el duelo del curso pasado ante el Barça batió el récord de triples anotados en un partido de la Euroliga (11, para un total de 34 puntos) en la victoria del Bayern (100-78) en Alemania, que se repitió con menor holgura en la segunda vuelta (101-102).

El ala-pívot Isiaha Mike (13,3 puntos), el alero Vladimir Lucic (7,4) y el base Spencer Dinwiddie (7), fichado recientemente de la NBA, son algunos de los nombres propios del equipo entrenado por el exseleccionador germano Gordon Herbert, que también cuenta en sus filas con el exazulgrana Oscar Da Silva (6,5) y el exmadridista Xavier Rathan-Mayes (8).