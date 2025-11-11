El Baxi Manresa visita la caliente pista del Cluj-Napoca con muchas dudas

Los del Bages llegan a este duelo en tierras rumanas en un momento bajo de juego, tras una semana en la que encadenaron dos derrotas muy duras de manera consecutiva: 100-87 en Klaipeda y 84-65 en Murcia.

Pese a la mala racha inicial, el Baxi Manresa es sexto en el grupo A de la Eurocopa y, de momento, estaría clasificado para los octavos de final. La clasificación, sin embargo, está muy igualada, por lo que una nueva derrota podría significar su salida de las posiciones privilegiadas.

El equipo dirigido por Diego Ocampo está empatado con un balance de 3-3 hasta con el antepenúltimo en la tabla, el Aris griego, y tan sólo está a un triunfo del segundo clasificado, el Hapoel Jerusalén israelí.

Para el duelo en Rumanía, el técnico Diego Ocampo tendrá toda la plantilla a su disposición, por lo que deberá realizar un descarte en la convocatoria que no se conocerá hasta unas horas antes del inicio del mismo.

Los catalanes se enfrentarán a un Cluj-Napoca con el mismo balance de victorias y derrotas (3-3), pero con una dinámica distinta, ya que encadenan tres triunfos en los últimos cuatro partidos.

El Cluj cuenta en su plantilla con hasta tres jugadores con experiencia en la Liga Endesa: el escolta Patrick Richard y el ala-pívot Saulius Kulvietis, que ambos coincidieron en el Joventut, y el alero Jeffery Taylor, que estuvo siete temporadas en el Real Madrid.

En la previa de este encuentro, habló el técnico ayudante del Baxi Manresa, Marc Estany. "El Cluj es un equipo habitual en la Eurocopa, con jugadores exteriores muy peligrosos en el uno contra uno", ha avisado.

"Son especialmente peligrosos en casa, donde siempre tienen lleno el pabellón con un ambiente muy especial. Es un equipo que quiere jugar rápido como nosotros, por lo que será difícil", ha zanjado.