El español Oriola y Fuerza Regia conquistan el sexto título

El quinteto dirigido por el entrenador español Pablo García celebra ahora el título que se añade a los de 2017, 2019, 2020, 2021 y 2023.

Scott Bamforth destacó como el mejor anotador del local con 25 puntos, seguido de un efectivo Avry Holmes, 22 puntos. Pierre Oriola lució con ocho puntos y 10 rebotes.

Con los Diablos, el venezolano Michael Carrera lució con 13 puntos.

Socott Bamforth y Avry Holmes arrancaron el partido con la mano caliente desde la larga distancia para impulsar el dominio de Fuerza Regia con tres triples consecutivos, cada uno, seis de seis encestes de tres puntos que fueron trascendentales para despegarse en el primer cuarto 29-19.

En el segundo periodo, el quinteto del norte del país contuvo la reacción del monarca gracias a la constancia de Bamforth, los puntos que aportó Lewis Sullivan desde la banca y el dominio bajo el aro de Pierre Oriola y Joshua Ibarra.

Los Diablos plantaron cara apoyados en la efectividad de Kriss Helmaniss y de Michael Carrera para al descanso recortar la distancia 44-39.

En el regreso a la duela ambos quintetos se mostraron imprecisos en las transiciones y perdieron los nervios que provocaron varios empujones que terminaron en un par de faltas técnicas contra el local que en ambas ocasiones convirtió Carrera en puntos.

El impulso lo aprovecharon los Diablos con los encestes de Helmaniss y Michael Carrera y un dominante Yahir Bonilla en la pintura para acercarse 62-61 ante los gritos de motivación del entrenador argentino Nicolás Casalánguida.

En el inicio del último periodo el equipo de la capital del país remontó 66-62 gracias al aporte desde la banca de Dontrell Brite.

Oriola se encargó de regresar la paridad 66-66 para volver loca a la afición que llenó la Arena de Fuerza Regia.

Un efectivo Socott Bamforth y Avry Holmes, con su cuarto triple, se encargaron de romper el cerrado duelo y encaminar a Fuerza Regia a la victoria 84-74 para destronar a los Diablos y levantar el sexto título de su historia.