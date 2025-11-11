Satoransky: "Somos todos culpables de esta situación"

"En el deporte pasan estas cosas. Normalmente los que salen son los entrenadores, pero no podemos actuar como si fuera cosa de una sola persona. Todos podemos hacer algo extra", ha señalado el base checo ante los medios de comunicación presentes en la pista del pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Satoransky ha explicado que los jugadores han hablado y han "puesto énfasis en estar juntos para salir de una situación muy difícil". "La temporada no para y para nosotros ahora mismo lo más importante es enfocarnos en ganar al Bayern Múnich", ha comentado.

El capitán no ha querido responder preguntas acerca de la posible llegada de Xavi Pascual al banquillo azulgrana, y ha insistido en que el vestuario se centra en "estar juntos" y pensar en el partido de este miércoles en la pista del Bayern Múnich.

Asimismo, Satoransky ha desvelado que tuvieron "una charla muy emotiva en el vestuario" de Fontajau el pasado domingo, antes de conocer la destitución de Peñarroya, que se formalizó horas después.

"Hablamos de que cada uno tiene que reflexionar lo que está haciendo mal. Podemos dar un esfuerzo extra para ayudar al equipo, para empezar a jugar mejor y a ganar partidos", ha explicado.

Sobre el Bayern Múnich, Satoransky ha analizado que se trata de un equipo "muy bien entrenado" y ante el que deberán "salir con energía" para "controlar el rebote y el contraataque", una faceta en la que el conjunto alemán es "el mejor de la Euroliga", según el checo.