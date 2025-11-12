102-100. 76ers y Celtics se abonan al sufrimiento

Los Celtics (5-7) tuvieron la oportunidad de forzar la prórroga o incluso llevarse el triunfo, pero un triple corto de Derrick White no pudo ser culminado en 'alley oop' por Neemias Queta.

Así habían terminado los dos duelos anteriores entre ambos. En el partido inaugural de la temporada, los 76ers (7-4) se llevaron la victoria por 117-116 tras el fallo de Payton Pritchard en la última posesión.

La revancha llegó la noche de Halloween, cuando los Celtics se impusieron por 109-108 gracias a un fallo sobre la bocina de Joel Embiid.

Justin Edwards, suplente, fue el máximo anotador hoy de los 76ers con 22 puntos, mientras que Tyrese Maxey -el jugador más utilizado de la liga en este inicio de temporada- aportó 21 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes.

Para los Celtics, Jaylen Brown anotó 24 puntos, Derrick White 18 y Anfernee Simons 17. El español Hugo González aportó 5 puntos, dos rebotes y un robo en 5 minutos y 47 segundos disputados.