133-120. El Madison es un fortín para los Knicks

Fue, además, la quinta victoria seguida para los Knicks (7-3), un triunfo que les catapulta a la segunda plaza del Este, solo por detrás de los Detroit Pistons (9-2).

Jalen Brunson fue el mejor de unos Knicks que tomaron el control del encuentro en el primer cuarto y tuvieron una máxima ventaja de 28 puntos en el tercero. Brunson terminó con un doble-doble con 32 puntos, 10 asistencias y 5 rebotes.

Karl-Anthony Towns aportó 21 puntos y 13 rebotes, Mikal Bridges 22 puntos y OG Anunoby 16.

Para los Grizzlies (4-8), destacó el canario Santi Aldama con 19 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias saliendo de suplente. También anotó 19 puntos Jaren Jackson Jr., mientras que Ja Morant firmó un doble-doble con 16 puntos y 10 rebotes.

La asignatura pendiente para estos Knicks de Mike Brown está fuera de casa, donde han perdido los tres partidos que han disputado. A Nueva York aún le quedan dos encuentros en el Madison -ante Orlando y Miami- antes de iniciar una gira de cinco partidos.