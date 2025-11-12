Bradley Beal se perderá el resto de la temporada por una fractura de cadera

Beal, de 32 años, se había perdido el último partido contra los Atlanta Hawks por la lesión, que supuestamente sufrió en el encuentro anterior contra su exequipo, los Phoenix Suns, pero no fue hasta hoy que se tomó la decisión de que sería sometido a una intervención quirúrgica, según informó la cadena ESPN.

El escolta, que había fichado este verano con el equipo angelino tras acordar rescindir su contrato con los Suns, había disputado seis de los diez partidos de los Clippers esta temporada.

Sus promedios, de 8,2 puntos y 1,7 asistencias por noche, con un 37,5 % de acierto en el tiro, estaban siendo los peores en su carrera.

Beal ha padecido múltiples problemas de lesiones en los últimos años. No supera los 60 partidos disputados en una misma temporada desde la campaña 2018/19.

Los Clippers apostaron en el verano por intentar pelear el anillo con un bloque de veteranos. A su estrella, Kawhi Leonard, de 34 años, le sumaron la renovación de James Harden, de 36, y la incorporación como agentes libres de Chris Paul, de 40, Brook López, de 37, y el mencionado Beal.

El equipo angelino marcha actualmente duodécimo en la Conferencia Oeste, con un balance de 3 victorias y 7 derrotas.