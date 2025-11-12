El Real Madrid quiere volver a sumar en casa ante Panathinaikos

Los hombres de Sergio Scariolo, que consiguieron el primer triunfo a domicilio la pasada semana en el Palau Blaugrana frente al Barça, cayeron ante un gran Valencia Basket en la pasada jornada, por lo que encaran esta prueba ante su verdugo en la final de la competición en 2024 como una ocasión para devolver el saldo positivo a su casillero, que por ahora es de cinco triunfos y cinco derrotas.

El Real Madrid tan sólo ha conseguido una victoria en sus seis salidas hasta la fecha en Euroliga. El triunfo en el Clásico llegó tras caer en la pista de Virtus de Bolonia, Estrella Roja, Maccabi Tel-Avív y Bayern de Múnich, más la de esta semana en el Roig Arena ante el Valencia Basket que le relegó al décimo puesto de la tabla.

Por ello, el conjunto blanco se encomendará de nuevo al factor local para seguir invicto esta temporada en el Movistar Arena, en un choque en el que Scariolo contará con todos los jugadores disponibles. El técnico italiano ya declaró tras el partido en Valencia que el croata Mario Hezonja arrastra problemas en su espalda, aunque no remiten gravedad y casi con total seguridad podrá estar el jueves ante su exequipo.

Previsiblemente, será el debut del ucraniano Alex Len ante su público, después de fichar por el Real Madrid el pasado 30 de octubre y disputar dos encuentros de Euroliga y otro de Liga Endesa como visitante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este Madrid, aún inconsistente en el inicio de su nuevo proyecto, volverá a cruzarse el Panathinaikos, otro clásico del baloncesto europeo que también ha comenzado con muchas dudas esta temporada y parte con un balance positivo de seis victorias y cuatro derrotas como séptimo clasificado.

El conjunto entrenado por el turco Ergin Ataman se acaba de reforzar con el pívot estadounidense Kenneth Faried, ex de la NBA y campeón del mundo con Estados Unidos en 2014, que ya debutó la pasada jornada en la victoria ante el París Basketball en Francia, dejando una tarjeta de presentación de 17 puntos, 10 rebotes y 3 tapones para un total de 26 de valoración.

Los griegos han sufrido lesiones en sus tres pívots y esperan recuperar al francés Mathias Lessort, pieza clave para Ataman, en los próximos días. Por contra, las vueltas del fichaje estival Richaun Holmes, con una rotura del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, y del turco Omer Yurtseven, con una distensión en el aductor izquierdo, se antojan más complicadas para este mes de noviembre.