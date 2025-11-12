Jokic catapulta a los Nuggets en Sacramento y los Pacers se arrastran en Utah

El serbio Nikola Jokic hizo 35 puntos (16 de 19 en tiros de campo, 84,2 %), 15 rebotes, 7 asistencias y dos robos, para dar a los Nuggets (8-2) el triunfo. A Jokic lo escoltaron Jamal Murray con 23 puntos y Aaron Gordon, con 17.

En el Oeste, solo los Oklahoma City Thunder (11-1) superan a unos Nuggets que comparten la segunda posición con los San Antonio Spurs.

Para los Kings (3-8), Russell Westbrook acarició otro triple-doble con 14 puntos, 11 asistencias y 8 rebotes, mientras que el máximo anotador fue Domantas Sabonis con 19 puntos.

Del cielo al infierno en cinco meses. Los Pacers (1-10) han pasado de disputar las Finales de la NBA a convertirse en el peor equipo de la liga, un dudoso honor compartido con los Washington Wizards y los Brooklyn Nets.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Salt Lake City, encajaron 152 puntos a manos de los Jazz (4-7), liderados por un Lauri Markkanen que anotó 35 points. El novato Ace Bailey aportó 20, los mismos que Svi Mykhailiuk.

Para Indiana, plagados de bajas, incluida la de Tyrese Haliburton, Pascal Siakam anotó 27 points y Aaron Nesmith 17.

Los New York Knicks se impusieron a los Memphis Grizzlies por 133-120, prolongando su pleno de victorias en el Madison Square Garden, donde suman siete triunfos esta temporada.

Fue, además, la quinta victoria seguida para los Knicks (7-3), un triunfo que les catapulta a la segunda plaza del Este, solo por detrás de los Detroit Pistons (9-2).

Jalen Brunson fue el mejor de unos Knicks que tomaron el control del encuentro en el primer cuarto y tuvieron una máxima ventaja de 28 puntos en el tercero. Brunson terminó con un doble-doble con 32 puntos, 10 asistencias y 5 rebotes.

Para los Grizzlies (4-8), destacó el canario Santi Aldama con 19 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias saliendo de suplente.

Los Oklahoma City Thunder, actuales campeones de la NBA, se pasearon en el Paycom Center contra los Golden State Warriors por 126-102, convirtiendo en pesadilla el regreso de Steph Curry después de tres partidos de baja.

Los Thunder (11-1), liderados por Shai Gilgeous-Alexander (28 puntos, 11 asistencias y 5 rebotes), son el mejor equipo de la liga, extendiendo el dominio mostrado la temporada pasada al curso actual.

Más allá de la derrota de los Warriors (6-6), Stephen Curry no tuvo su mejor regreso. El dos veces 'MVP' de la NBA firmó 11 puntos (4 de 13 en tiros de campo y 1 de 5 en triples) en 19 minutos sobre la pista.

En Philadelphia, los 76ers derrotaron a los Boston Celtics por 102-100, mientras que en Brooklyn los Nets de Jordi Fernández tropezaron 109-119 frente a los Toronto Raptors.