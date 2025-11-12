Scariolo: "Jugamos contra el mejor equipo de los dos últimos años"

Así lo indicó este miércoles Scariolo, un día después de la derrota en el Roig Arena ante el Valencia Basket, que apeló una vez más al factor Movistar Arena, donde el Madrid continúa invicto esta temporada para vencer al campeón de Europa en 2014: "Es un equipo con muchas armas, experiencia y calidad contra el que nos gusta enfrentarnos. Deseamos regalar a nuestra afición otro muy buen partido en nuestra cancha".

El técnico italiano no escatimó en elogios y definió al Panathinaikos como el mejor equipo de los dos últimos años.

"Es un partido al que miramos con mucha ilusión y muchas ganas. Jugamos contra el que ha sido, posiblemente, el mejor equipo del último par de años. Tiene grandísimos jugadores, un perímetro con tres muy buenos manejadores sobre el campo, una estrella y MVP como Nunn y otros grandes jugadores como Sloukas, Grant o TJ Short. Este fue el protagonista de la temporada pasada y ha añadido mucha calidad y velocidad a su juego de perímetro", analizó.

Por último, también advirtió del potencial exterior de los griegos y de su nuevo fichaje, el pívot estadounidense Keneth Faried, que debutó el martes ante el París Basketball en Francia, dejando una tarjeta de presentación de 17 puntos, 10 rebotes y 3 tapones para un total de 26 de valoración: "Tienen aleros grandes como Juancho Hernángomez, jugador de mucho talento competitivo, y Osman. Ha incorporado a otro jugador de nivel NBA como Faried, que ha tenido un gran impacto en París".

