El Barça, ante otra oportunidad para seguir creciendo antes de la llegada de Xavi Pascual

Mientras este mismo jueves el plantel azulgrana se preparaba para regresar a Barcelona, el club anunciaba un principio de acuerdo para que el técnico de Gavá entrene al primer equipo de baloncesto hasta el 30 de junio de 2028.

Pascual, sin embargo, no ocupará su asiento en el banquillo del Palau Blaugrana ante el equipo transalpino ni el próximo domingo en el duelo de la Liga Endesa contra el Baskonia. Tampoco se espera que esté en la grada del pabellón azulgrana.

El Barça será dirigido por el técnico interino Óscar Orellana, que ante el Bayern Múnich ya se puso al frente del equipo después de la destitución el pasado domingo de Joan Peñarroya.

En la pista del equipo bávaro, el Barça dio muestras de mejora, sobre todo en la parcela defensiva. Encajó 74 puntos, una cifra sustancialmente menor a los 88 tantos de media que recibió en las primeras nueve jornadas de la máxima competición europea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Barça saltó con las ideas más claras en ataque y mejoró atrás, a excepción de un bajón tras el receso que casi le costó la derrota, pero reaccionó en el último periodo para lograr un triunfo ajustado.

En Múnich, el Barça sumó su sexta victoria en diez jornadas, un resultado que le permite asentarse en los puestos para disputar las eliminatorias por el título. La trayectoria en la competición continental contrasta con el pobre balance de dos victorias y cuatro derrotas que registra en la Liga Endesa.

Orellana contará con la plantilla al completo a excepción del base Juan Núñez, lesionado de larga duración, para enfrentarse a un rival de la zona media que suma una victoria menos que el equipo azulgrana.

La Virtus, entrenada por Dusko Ivanovic, un viejo conocido del Palau al que precisamente Xavi Pascual sustituyó en su primera etapa en el banquillo azulgrana, no destaca por su opulencia ofensiva -es el cuarto equipo que menos puntos anota (81,6)- pero sobresale como el cuarto plantel que más asistencias reparte (19,8).

La capacidad anotadora del escolta Carsen Edwards, quinto máximo anotador de la competición (18,1 puntos), y la solidez del ala-pívot italiano Saliou Niang (8,2 puntos, 5,1 rebotes y 12,2 créditos de valoración) son las principales armas del equipo italiano.

A ellos se suman jugadores con muchos puntos en las manos esta temporada como el exterior Matthew Morgan (12,2 puntos) o el ala-pívot serbio Alen Smailagic, sin olvidar la experiencia del base argentino Luca Vildoza (4,7 asistencias) y la visión de juego de Alessandro Pajola (4,9 asistencias).

Por ello, la clave para que el conjunto azulgrana sume la séptima victoria continental será la solidez defensiva, un aspecto que bajo la batuta de Pascual debería mejorar, además de la capacidad de anotación desde la línea de triple, donde el Barça es el equipo europeo con el mejor porcentaje de acierto (41,5%).

Además, si el talento de la columna vertebral azulgrana -formada por el base Tomas Satoransky, los escoltas Kevin Punter y Nico Laprovittola, el alero Will Clyburn, el ala-pívot Toko Shengelia y el pívot Jan Vesely- carbura, el conjunto azulgrana estará cerca de brindar una victoria al público del Palau, que hace una semana pidió la dimisión del directivo responsable de la sección, Josep Cubells, tras la inapelable derrota contra el Real Madrid.