El estadounidense Matt Ryan, nuevo fichaje del Dubái Basketball

Ryan (1997, 1,98 metros) procede de los New York Knicks de la NBA, con los que firmó un contrato en septiembre, sin llegar a comenzar la temporada.

Formado en las universidades de Notre Dame (2015-2017), Vanderbilt (2018-2019) y Chattanooga (2019-2020), el alero ha desarrollado su carrera entre la NBA y la G-League, liga de desarrollo estadounidense. En su última temporada con los Westchester Knicks promedió 15,5 puntos y 4,5 rebotes.

El jugador, reconocido como un gran tirador desde la larga distancia, también disputó dos partidos de clasificación de FIBA Américas para la Copa Mundial de Baloncesto de 2023 con la selección de Estados Unidos.

"El Dubai Basketball está creando algo especial. Estoy emocionado y agradecido por la oportunidad de unirme al club como mi primera experiencia en la Euroliga. Estoy aquí para competir y ayudar a mis compañeros de equipo mientras luchamos por ganar al más alto nivel y hacer que nuestros aficionados se sientan orgullosos", afirmó el jugador a los medios del club.

Con su incorporación, el Dubái Basketball incorpora una nueva pieza a su mermada plantilla, afectada por las lesiones, que ya recuperó en su último partido de Euroliga ante el Estrella Roja a Aleksa Avaramovic y a Davis Bertans, ausentes en el inicio de la temporada.

El equipo asiático, debutante en la máxima competición europea, ocupa el decimoquinto puesto en la clasificación, con un balance negativo de cuatro victorias y seis derrotas.