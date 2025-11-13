El lustro de Xavi Pascual en Rusia: liga, copa y cuartos de final en la Euroliga

Pascual aterrizó en el equipo de San Petersburgo en febrero de 2020 en sustitución de otro entrenador catalán, Joan Plaza.

En su primera temporada al completo, el Zenit ganó la liga regular (VTB), aunque al final cayó en las semifinales del playoff, y alcanzó los cuartos de final de la Euroliga ante el Barcelona, al que llevó al quinto partido.

Pascual hizo historia con el equipo ruso en 2022, ya que el Zenit se alzó con su primer título de liga, después de acabar segundo la temporada regular.

Justo ese año, en marzo, el ejército ruso invadió Ucrania, por lo que el Zenit, al igual que el CSKA, fueron excluidos de las competiciones internacionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde entonces, el club de la antigua capital zarista nunca superó las semifinales en liga, aunque se alzó con la Copa (2024) y la Supercopa (2022 y 2023).

El español fue galardonado en dos ocasiones (2021 y 2025) con el premio a mejor entrenador del año en Rusia.