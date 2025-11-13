Laprovittola: "Xavi Pascual es un gran entrenador y va a venir a ayudarnos"

"Xavi conoce la mentalidad y la casa, así que seguramente lo haga bien", ha declarado Laprovittola, quien ha dejado clara la hoja de ruta del Barça a partir de ahora: "Intentar sacar lo mejor del equipo, pensar en ir a mejor y en competir lo máximo posible y ganar la mayor cantidad de partidos".

El argentino ha hecho estas declaraciones en la víspera de la visita del Virtus de Bolonia en la Euroliga, el penúltimo partido antes de que Pascual asuma las riendas del Barça el próximo lunes tras la destitución de Joan Peñarroya.

"Tenemos muchas ganas de volver al Palau y conectar de nuevo con la gente. Que el Palau vuelve a ser nuestra fortaleza", ha dicho Laprovittola, quien confía en que el equipo siga la línea que marcó este miércoles ante el Bayern de Múnich (74-75) con el interino Óscar Orellana en el banquillo.

"Creo que la victoria de ayer nos tiene que dar mucha confianza. Tenemos que creer mucho en el equipo, en los jugadores que tenemos, y hacer un partido sólido y luchado como lo hicimos en Múnich", ha apuntado el director de juego azulgrana.

En el aspecto personal, Laprovittola, que sale de una grave lesión de rodilla, ha reconocido que aún le falta "ritmo de partido y sensaciones de juego", por lo que dice no sentirse todavía al cien por cien.

"Pero las sensaciones llegarán, tengo que ser paciente. Mientras, puedo ayudar al equipo hablando, liderando y haciéndolo lo mejor posible en las situaciones de juego que tenga", ha concluido.