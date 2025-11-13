Los Lakers se estrellan en Oklahoma y los Magic rompen el hechizo del Garden

Los Lakers (8-4) salieron apaleados de Oklahoma City, pese a que contaron con Luka Doncic y Austin Reaves sobre la pista, una dupla que ha dado muy buenos resultados a JJ Redick esta temporada.

Doncic firmó 19 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, aunque pecó de falta de acierto: 7 de 20 en tiros de campo, incluidos 1 de 7 en triples.

Algo parecido le ocurrió a Reaves, que se quedó en 13 puntos. El jugador de Arkansas terminó con un 4 de 12 en tiros de campo, incluido un 0 de 5 en triples.

Enfrente, los Thunder (12-1) les pasaron por encima como un tren. Ganaron el segundo cuarto 40-20 y Shai Gilgeous-Alexander terminó con 30 puntos y 9 asistencias.

Los Orlando Magic (6-6) propinaron a los New York Knicks (7-4) su primera derrota de la temporada en el Madison Square Garden, que había sido un fortín donde hasta ahora habían ganado los siete partidos que habían disputado.

Fue una noche agridulce para Paolo Banchero, que cumplía 23 años pero que se lesionó en la ingle en el primer tiempo.

Franz Wagner, con 28 puntos y 9 rebotes, asumió en la ausencia de Banchero el liderazgo de los Magic, que ganaron con autoridad y se sacudieron las dudas que pesan sobre un conjunto que no termina de arrancar.

Jalen Brunson aportó 31 puntos a los Knicks, aunque también sufrió una lesión, en su caso en el tobillo, y abandonó el Madison Square Garden con una bota protectora.

Fue una de esas noches para Stephen Curry, que a sus 37 años anotó 46 puntos y lideró la remontada de los Golden State Warriors (7-6) por 120-125 ante los San Antonio Spurs (8-3).

Victor Wembanyama y Stephon Castle, los dos últimos 'rookies' del año de la NBA, firmaron triples-dobles para los Spurs. Wembanyama terminó con 31 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, mientras que Castle 23, 10 y 10.

No fue suficiente para unos Spurs que ganaban de 16 poco antes del descanso pero que encajaron un parcial de 28-43 en el tercer cuarto, con 22 puntos de Curry.

Warriors y Spurs se volverán a enfrentar el viernes, otra vez en San Antonio, en partido de la NBA Cup.

Los Detroit Pistons (10-2) superaron 124-113 a los Chicago Bulls (6-5) y sumaron su octava victoria seguida para afianzarse en la primera posición de la Conferencia Este. Son el único equipo que le hace algo de sombra a los Oklahoma City Thunder.

Sin Cade Cunningham ni Jalen Duren, sus dos referentes, Paul Reed con 28 puntos y 13 rebotes se echó al equipo a la espalda en este Pistons-Bulls, un clásico de la NBA. Duncan Robinson aportó 23 puntos y Daniss Jenkins 18 puntos y 12 asistencias.

Para Chicago, que se está deshinchando tras un gran inicio, Matas Buzelis firmó 21 puntos y 14 rebotes, mientras que Kevin Huerter aportó 20 puntos. Josh Giddey no jugó por lesión.

Además, los Boston Celtics arrollaron a los Memphis Grizzlies por 131-95, mientras que los Houston Rockets vencieron 135-112 a los Washington Wizards.

En Charlotte, los Hornets superaron 111-100 a unos Milwaukee Bucks sin Giannis Antetokounmpo y en Nueva Orlenas, los Pelicans cayeron derrotados 117-125 a manos de los Portland Trail Blazers.

La fiesta en Dallas no fue completa. Los aficionados celebraron el despido de Nico Harrison por parte de Patrick Dumont, pero el equipo cayó 114-123 frente a los Phoenix Suns.

Mientras que en Miami, los Cleveland Cavaliers se sobrepusieron a la dolorosa derrota sufrida 48 horas antes en ese mismo escenario, venciendo 116-130 a los Heat gracias a 30 puntos y 10 rebotes de Jarrett Allen.