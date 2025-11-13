Xavi Pascual, nuevo entrenador del Barça

El técnico de Gavá (Barcelona) se hará cargo del equipo a partir del próximo lunes, por lo que el entrenador interino Óscar Orellana dirigirá al Barça este viernes contra el Virtus Bolonia en la Euroliga, así como el domingo en el duelo de la Liga Endesa frente al Baskonia. De esta manera, el debut de Pascual se prevé que sea el próximo jueves 20 de noviembre en la pista del Anadolu Efes de Estambul.

Tras la destitución el pasado domingo de Joan Peñarroya, el club azulgrana ha apostado por la contratación del que fue técnico del conjunto azulgrana entre 2008 y 2016, cuando protagonizó una exitosa etapa en los banquillos en la que se ganó la segunda Euroliga de la historia del club.

Al igual que en su primera etapa en el banquillo azulgrana, Pascual estará acompañado por el entrenador asistente Iñigo Zorzano, que se incorporará al equipo de trabajo con el resto del cuerpo técnico.

Pascual, sin equipo desde que acabó su vinculación con el Zenit de San Petersburgo al final de la pasada campaña, y los dirigentes de la sección empezaron a negociar las condiciones del nuevo contrato el pasado lunes y no ha sido hasta este jueves que se ha cerrado el acuerdo.

Según precisa la entidad en su comunicado, en esta operación ha sido clave "la buena sintonía" entre el presidente de la entidad, Joan Laporta, y el directivo responsable de la sección, Josep Cubells, con el propio Xavi Pascual.

"Los tres han manifestado su satisfacción al llegar a un acuerdo con celeridad en un momento de complejidad económica del club", reza el comunicado del club.

Ambas partes parecían, por tanto, destinadas a entenderse, aunque el principal problema para alcanzar un acuerdo era económico. No solo por los emolumentos que pretende cobrar Pascual como uno de los entrenadores más prestigiosos de Europa, sino porque el técnico barcelonés exige un proyecto ganador para la próxima temporada.

Pascual, de 53 años, conoce como nadie el club, en el que estuvo una década como entrenador del primer equipo -los dos primeros años como asistente de Dusko Ivanovic- con el que ganó, además de la Euroliga (2010), 4 Ligas ACB (2009, 2011, 2012 y 2014), 3 Copas del Rey (2010, 2011 y 2013) y 4 Supercopas (2009, 2010, 2011 y 2015).

En estos nueve años fuera del Barça, Pascual ha sumado experiencias en el baloncesto europeo al frente del Panathinaikos (octubre 2016- diciembre 2018), con el que ganó dos Ligas y una Copa en Grecia, y entre febrero de 2020 y junio de 2025 conquistó una Liga, una Copa y dos Supercopas en Rusia con el Zenit de San Petesburgo.

Aunque tomará las riendas del Barça a partir de este lunes, su objetivo es reflotar un equipo que vuelva a aspirar a todo, como cuando él lo entrenaba hace una década.

Pascual asumirá la dirección de una plantilla que ha empezado mal en la Liga Endesa, donde suma un balance de dos victorias y cuatro derrotas, pero que ocupa la octava posición en la Euroliga tras ganar seis de los primeros diez partidos que ha disputado.