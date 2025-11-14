Bagayoko: "Si nos salen bien las cosas podemos hacer historia"

"No es imposible ganarles y creo que, si las cosas salen bien y vamos con ganas, podemos hacer historia", apuntó el joven pívot maliense en la rueda de prensa que ofreció antes del entrenamiento que ha llevado a cabo la plantilla bilbaína en las instalaciones de Artxanda.

Bagayoko admite que cuando ha tenido la oportunidad de enfrentarse al equipo blanco sale a la pista "con más ganas". "Lo paso bien jugando contra ellos, así que este 'finde' vamos a por ellos porque no es imposible", apostilló con su habitual desparpajo el interior africano.

En su previsible duelo en la pintura con Edy Tavares, avanzó que intentará "hacer lo que pueda" frente al caboverdiano. "Me gusta mucho enfrentarme a jugadores así. Con Tavares intento aprovechar mi rapidez para ganarle", comentó.

A nivel personal Bagayoko, de 19 años, aseguró que afronta "con muchas ganas" su segunda temporada como 'hombre de negro' después de un primer curso en el que, después de dos años parado por problemas físicos, le costó coger el ritmo para acabar siempre un jugador importante en la rotación de Jaume Ponsarnau y haber empezado el segundo con una lesión en el hombro derecho.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Ahora ya me siento muy bien. La lesión me cortó un poco el rollo, porque me había preparado en verano para llegar bien a la pretemporada, pero me ha servido para ponerme más fuerte todavía", apostilló.