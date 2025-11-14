Cinco olímpicos de Puerto Rico jugarán en la primera ventana clasificatoria al Mundial

Gian Clavell, Stephen Thompson, Isaiah Piñeiro, Chris Ortiz y Arnaldo Toro serán los cinco baloncestistas que lucirán el uniforme patrio el 28 de noviembre y 1 de diciembre próximos en los primeros dos encuentros de la primera ventana al clasificatorio mundialista que se llevará a cabo en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Así lo anunció este viernes en un comunicado de prensa la Federación de Baloncesto de Puerto Rico a dos semanas de que se lleve a cabo ese primer encuentro ante Jamaica, con miras a jugar nuevamente en el Mundial FIBA 2027 en Doha (Catar).

El combinado, dirigido por Carlos González, lo completan Zakai Zeigler, Tjader Fernández, Gary Browne, Ethan Thompson, Alexander Morales, Tai Odiase y Christian Negrón,

"Hemos logrado conformar un equipo sólido para esta próxima ventana. Confiamos en que será una gran oportunidad para iniciar con paso firme y sumar victorias rumbo a la clasificación al Mundial", sostuvo González en el comunicado.

Unos 16 países de la zona de las Américas buscarán clasificarse entre las siete plazas que otorgarán para el Mundial 2027.

Los países participantes son Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Los equipos fueron divididos en cuatro grupos de cuatro y los primeros tres de cada grupo avanzarán a la segunda ronda, donde se definirán los siete boletos directos a la Copa del Mundo.