El Bàsquet Girona, a prolongar su buen momento para alejarse del descenso

El equipo de Moncho Fernández buscará dar continuidad a la histórica e incontestable victoria contra el Barça (96-78), en un partido en el que selló la destitución de Joan Peñarroya y en el que el Girona llegó a ganar de 24 puntos.

El conjunto de Fontajau fue superior en todos los frentes y fue por delante en el electrónico más de 35 minutos, con una actuación sobresaliente del escolta Pep Busquets (18 puntos), los base Derek Needham (16), Ottis Livingston II y Pepe Vildoza (15), y del pívot Martinas Geben (12).

El duelo catalán del pasado domingo volvió a demostrar que Moncho Fernández quiere jugar rápido y castigar al contrario desde más allá de la línea de 6,75 metros, pues el Girona lanzó casi el doble de triples (41) que de tiros de dos puntos (23).

El equipo de Moncho ha ganado los dos partidos en los que ha superado el 31% de acierto en los triples, contra el Dreamland Gran Canaria hace tres semanas (85-81) y contra el Barça, y ha perdido los cuatro encuentros en los que no ha llegado a esa cifra.

El club presidido por Marc Gasol es el equipo del campeonato que más triples intenta por partido con 35,7, muy por delante del Granada (23,5), penúltimo en dicha estadística, y también es el tercer equipo en rebotes (39,2) y el primero en rebotes defensivos (28).

Con la única baja del argentino Maxi Fjellerup, lesionado en el tobillo, el Bàsquet Girona tratará de revertir la racha de dos derrotas en los duelos directos frente al Covirán Granada la pasada temporada (52-82 y 78-74) para alejarse de la zona de descenso y afrontar con confianza la exigente visita de la próxima jornada a la pista del Valencia Basket, líder de la Liga Endesa.