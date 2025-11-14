El Casademont necesita rearmar su moral ante el Unicaja

Los rojillos quieren pasar cuanto antes página en la competición de la regularidad tras la contundente derrota del pasado domingo ante el Surne Bilbao Basket (106-75) y frente a los malagueños empezar a revertir su situación en la clasificación, en la que son duodécimos con dos victorias y cuatro derrotas.

El equipo de Jesús Ramírez llega a esta séptima jornada con los deberes hechos en la Copa FIBA Europa, en la que su triunfo el miércoles ante los chipriotas del Anorthosis Famagusta les asegura su presencia en la siguiente ronda, por lo que ahora pueden centrar todas sus fuerzas estas próximas semanas en la competición nacional.

Los zaragozanos afrontan este partido con dos únicos triunfos -en los dos han pasado de los cien puntos para imponerse a Baskonia y Recoletas San Pablo Burgos-, y cuatro derrotas, las dos últimas consecutivas ante Real Madrid y Surne Bilbao Basket.

El técnico catalán ha vuelto a insistir en que deben tener "constancia" y la necesidad en los partidos de ser "consistentes" y mostrar "la intensidad necesaria" para conseguir superar a sus rivales sin que se noten "los detalles que parece que no están bien".

Además, para el partido de este sábado ante el equipo de Ibón Navarro tendrá a su disposición a todos los jugadores que llegan "bien" y podrá volver a contar con DJ Stephens tras el fortísimo golpe que sufrió hace tres semanas en Dinamarca ante el Bakken Bears.

El de Granollers ha afirmado que ahora, para medirse al Unicaja, no tienen excusas en la preparación de este partido porque han podido entrenar más y no han tenido que realizar largos viajes. "Tiene que verse reflejado", puso de relieve.

En sus enfrentamientos recientes, los dos últimos partidos entre zaragozanos y malagueños se han resuelto a favor de los andaluces, mientras que los dos anteriores fueron los maños los que consiguieron imponerse.

El partido entre Casademont Zaragoza y Unicaja se disputará este sábado a partir de las 19 horas en el pabellón Príncipe Felipe de la capital aragonesa con arbitraje de Antonio Conde, Juan de Dios Oyón y David Sánchez Benito.