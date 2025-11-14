El MoraBanc no quiere que su triunfo contra Unicaja sea un espejismo

El equipo dirigido por el experimentado Joan Plaza visita a un rival que está teniendo más juego que victorias en este inicio de temporada y que lleva un triunfo menos que los andorranos, y que, por tanto, está situado en los lugares de descenso.

Los del Principado nunca han ganado en las tres últimas visitas a Burgos, me manera que El Coliseum es un lugar donde el MoraBanc Andorra siempre ha sufrido.

Se enfrentan en este encuentro dos de las defensas más débiles de la Liga ACB, o eso dicen los números. Los burgaleses, dirigidos por Bruno Savignani, han recibido 567 puntos en seis partidos (94,5 puntos) y el MoraBanc, 561 (93,5 puntos). Eso sí, los de Savignani también gozan de un buen ataque con 530 puntos (88,3).

El MoraBanc llega al partido después de imponerse al Unicaja Málaga por 98-74 en el mejor partido desde la llegada de Joan Plaza al banquillo andorrano. Mientras tanto, los burgaleses plantaron cara a La Laguna Tenerife, pero perdieron por 101-97.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uno de los retos de los de Joan Plaza será parar al escolta norteamericano Jhivvan Jackson. También será un partido especial para el alero Juan Rubio y el base Sergi García, exjugadores MoraBanc.

Plaza tiene toda la plantilla disponible y podrá contar la mejor versión de Artem Pustovyi y de Shannon Evans II tras su recuperación.