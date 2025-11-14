Básquetbol
El pívot Pierre Oriola regresa al Baxi Manresa con un contrato hasta final de temporada

Barcelona, 14 nov (EFE).- El pívot Pierre Oriola, recientemente coronado como campeón de la Liga mexicana con Fuerza Regia, ha fichado por el Baxi Manresa con un contrato hasta el final de la presente temporada, según ha informado este viernes el club catalán.

Por EFE

El jugador de Tàrrega (Lleida), de 33 años y 2,08 metros, vivirá de este modo su tercera etapa en el club del Bages, al que llegó por primera vez en categoría júnior y con el que dio sus primeros pasos en la Liga Endesa entre 2010 y 2012, antes de regresar al Nou Congost para disputar la campaña 2023-24.

Avalado por 14 temporadas de experiencia en la Liga Endesa, Oriola cuenta en su palmarés con dos Ligas, una con el Valencia Basket y otra con el Barça, y cuatro Copas del Rey, todas con la entidad azulgrana, además de haber ganado un oro mundial y un bronce europeo con la selección española.

Oriola jugó la pasada temporada en el Hiopos Lleida, club en el que promedió 7,1 puntos y 5 rebotes en 19 minutos por partido, y en agosto fichó por el Fuerza Regia, equipo con el que se proclamó campeón de la Liga de México el pasado 10 de noviembre.