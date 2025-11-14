El pívot Pierre Oriola regresa al Baxi Manresa con un contrato hasta final de temporada

El jugador de Tàrrega (Lleida), de 33 años y 2,08 metros, vivirá de este modo su tercera etapa en el club del Bages, al que llegó por primera vez en categoría júnior y con el que dio sus primeros pasos en la Liga Endesa entre 2010 y 2012, antes de regresar al Nou Congost para disputar la campaña 2023-24.

Avalado por 14 temporadas de experiencia en la Liga Endesa, Oriola cuenta en su palmarés con dos Ligas, una con el Valencia Basket y otra con el Barça, y cuatro Copas del Rey, todas con la entidad azulgrana, además de haber ganado un oro mundial y un bronce europeo con la selección española.

Oriola jugó la pasada temporada en el Hiopos Lleida, club en el que promedió 7,1 puntos y 5 rebotes en 19 minutos por partido, y en agosto fichó por el Fuerza Regia, equipo con el que se proclamó campeón de la Liga de México el pasado 10 de noviembre.