El San Pablo busca un triunfo vital ante un Andorra en racha

El conjunto burgalés, todavía con una sola victoria en el casillero, busca transformar las buenas sensaciones de las últimas jornadas en un triunfo imprescindible ante su afición.

El técnico azulón, Bruno Savignani, se ha mostrado satisfecho con el rendimiento de su plantilla durante la semana a pesar de la baja de Jermaine Samuels, que no está del todo descartado, pero una microrrotura muscular no le ha dejado entrenar con normalidad.

En cuanto al estado físico del resto de sus jugadores, Savignani ha confirmado el regreso de Dani Díez, quien se ha ejercitado con una protección en el dedo durante toda la semana.

Con varios equipos empatados a dos victorias y el San Pablo aún buscando la segunda, Savignani no oculta el peso del encuentro.

"Llevamos varias semanas dando pasos adelante y así se vio en Tenerife. Aunque no tener la plantilla completa nos perjudica, el equipo tiene clara la manera en la que debemos comportarnos. No miro la clasificación; cada fin de semana debemos prepararnos para llegar con más opciones de ganar", ha señalado.

El técnico brasileño ha subrayado el potencial de Andorra, especialmente en dos apartados, y ha recordado que "es el cuarto equipo más eficiente en rebote ofensivo y el cuarto que más triples mete".

Savignani ha insistido en que la identidad defensiva será la base para competir y "controlar el rebote, defender duro y atacar en velocidad cuando toque".