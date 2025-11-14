El Unicaja, a resarcirse en una cancha 'maldita' tras la decepción en Andorra

El equipo malagueño ha perdido las dos últimas temporadas en la pista del Casademont Zaragoza, donde está obligado a ganar para recuperarse de su mal partido en la sexta jornada de la Liga Endesa frente al MoraBanc Andorra.

El conjunto entrenado por Ibon Navarro no se puede permitir otro tropiezo, ya que la clasificación para la Copa del Rey de Valencia empezaría a peligrar, si bien sabe que vencer en el Príncipe Felipe de Zaragoza no va a ser una tarea sencilla, a pesar de que el conjunto aragonés es décimo, con un balance de dos victorias y cuatro derrotas, y ha caído en sus dos últimos partidos frente al Real Madrid y Surne Bilbao Basket.

La cancha aragonesa es uno de los lugares que traen un gran recuerdo a los aficionados del Unicaja, ya que allí fue donde se conquistó, en 2005, la Copa del Rey, el segundo título de la historia del club cajista tras la Copa Korac de 2001.

Sin embargo, el Príncipe Felipe se ha convertido en territorio hostil para los malagueños, con cuatro derrotas y dos victorias desde 2019, mientras que el balance total entre ambos en la capital aragonesa es de siete triunfos para el Unicaja y ocho para los zaragozanos.

Los números negativos los tiene que solucionar el Unicaja, al igual que el bajo rendimiento de uno de los fichajes para esta temporada, el base estadounidense con pasaporte bosnio Xavier Castañeda, que solamente ha conseguido en los partidos disputados una canasta de dos puntos y está siendo muy cuestionado.

El club está estudiando un posible recambio para Castañeda, además de otro fichaje para sustituir al pívot estadounidense David Kravish, lesionado de gravedad con una fractura de peroné desde hace varias semanas.

El encuentro en Zaragoza será especial para dos jugadores del Unicaja con pasado en el rival: el alero Jonathan Barreiro, quien disputó 149 partidos desde 2016 hasta 2021 en el Casademont; y el ala-pívot bosnio Emir Sulejmanovic, que militó dos temporadas en este club (2023-25).