Fitipaldo: Ante el Valencia debemos seguir nuestro plan de juego a rajatabla

El base uruguayo tiene claro que el del domingo “es, sin duda, uno de los partidos más exigentes" que puede disputar el equipo hoy día. "Es un conjunto que está en un excelente momento de forma, con un plantel muy completo y largo, pero estamos preparándonos fuerte para estar listos el día del choque", agregó.

El de Montevideo valoró el potencial del conjunto que entrena Pedro Martínez, que “tiene jugadores de mucha calidad en todas las posiciones”, y de todas sus facetas ha destacado su primera línea, “con buenos bases y escoltas de diferentes características”.

Tiene claro que será “un partido muy exigente ante un adversario que juega con unas ideas muy claras, lo tienen muy bien trabajado y lo desarrollan muy bien”.

“Intentaremos plantear nuestro partido, mantener nuestro plan de juego e intentar sacarlos de la comodidad y dinamismo que ellos pueden proponer”, dijo Fitipaldo, quien espera que “ellos buscarán un ritmo muy alto, de muchas posesiones, jugar a campo abierto, sin dejar que se establezca una defensa".

Frente a eso, indicó, el equipo tinerfeño intentará "todo lo contrario", porque es el juego que le "va mejor".

El Valencia y el Canarias ocupan los dos primeros puestos de la clasificación de la Liga Endesa -máxima categoría del baloncesto en España-, con cinco triunfos y una derrota en las seis jornadas disputadas. Idénticos guarismos presentan el Murcia y el Real Madrid, que les siguen en la tabla, con un triunfo más que Joventut y Lleida.