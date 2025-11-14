Gerard Encuentra: "El Manresa es un rival superintenso"

El técnico ilerdense ha destacado que el Nou Congost es "una pista superdifícil, que aprieta mucho". Por ello, el choque del domingo será "muy difícil, como en cada temporada", y sus jugadores deberán estar "muy concentrados".

"Tienen un nivel de intensidad muy alto, presionan a toda pista. El partido se puede convertir en un correcalles, y ellos en eso son muy buenos. Debemos tener la capacidad de intentar frenarlos, jugar con el mismo nivel de intensidad que ellos y ser inteligentes", ha declarado.

Además, el entrenador catalán ha subrayado que el Baxi Manresa ya venció al Hiopos Lleida en los dos encuentros de pretemporada que disputaron, y que, debido a los resultados irregulares de este inicio de liga y su complicado calendario las próximas semanas, "tiene muy marcado este partido".

Encuentra también se ha referido al pívot Pierre Oriola, quien jugó el pasado curso en Lleida y este viernes ha sido anunciado como nuevo fichaje del equipo del Bages: "Fue un jugador muy importante la pasada temporada. Ayudará al Manresa en muchas cosas, y no solo en temas baloncestísticos".

El técnico ha elogiado una semana más en trabajo diario de su equipo, del que dice que "está disfrutando del proceso y formando un grupo humano", dos aspectos en los que ve paralelismos con la plantilla que logró el ascenso a la Liga Endesa la temporada 2023-2024.

A pesar del gran inicio de su equipo, que ha ganado cuatro de los seis partidos disputados y ocupa la sexta posición, Encuentra solo piensa en "la mejora del equipo en día a día y en ser competitivos". "No es cómo empieza, sino cómo acaba", ha advertido.