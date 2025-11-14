Jesús Ramírez: "Necesitamos tener constancia y consistencia"

"Aunque suene repetitivo, necesitamos constancia. Debemos tener consistencia, porque cuando estamos bien y el equipo juega con la intensidad necesaria, detalles que parece que no están bien, salen, funcionan, hay tiro, hay rebote, hay contraataque, hay de todo", ha analizado en la previa del partido de la Liga Endesa contra Unicaja de este sábado.
A pesar de que los malagueños no terminan de alcanzar su mejor nivel, Ramírez ha explicado que espera a un Unicaja "en su mejor versión, aunque están en el proceso de encontrar su ritmo y los automatismos".
"Nuestro trabajo es preparar el partido ante un equipo que ha sido dominante los últimos años en Liga ACB y también en competiciones europeas. Vamos a ir a lo nuestro, intentar estar concentrados para afrontar un partido extremadamente difícil", ha comentado.
Sobre la preparación de esta semana, Ramírez ha reconocido que el partido europeo del miércoles ante el Anarthosis Famagusta, un rival a priori claramente inferior que le permitió dar descanso a algunos jugadores e incluso dar minutos a otros, lo incluyeron dentro de la idea global de "llegar lo mejor posible" al partido contra Unicaja.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
"Estamos en ese proceso y no sé si este partido es la prueba del algodón, pero es una prueba importante contra un equipo top. Creo que vamos a la edición correcta", ha añadido.
Ramírez ha comentado que para el partido contra el equipo de Ibón Navarro tendrá a su disposición a todos los jugadores que llegan "bien" y en el que podrá volver a contar con DJ Stephens tras el fortísimo golpe que sufrió en hace tres semanas en Dinamarca ante el Bakken Bears. Además, ha anticipado que el maliense Youssouf Traore entra dentro de sus planes para tener minutos.
El de Granollers ha afirmado que ahora para medirse al Unicaja no tienen excusas en la preparación de este partido porque han podido entrenar más y no han tenido que realizar largos viajes. "Tiene que verse reflejado", ha subrayado.