Lakovic: Llegamos con buenas sensaciones, pero esto no garantiza nada si no estás al 100 %

El preparador esloveno ha asegurado que espera un partido "muy exigente" en el que serán clave la intensidad y el esfuerzo físico, "en consonancia con la tendencia del baloncesto actual", ha desgranado en la rueda de presa previa al compromiso liguero.

"Será un partido físico que exija intensidad, y luego todo lo demás. Nos conocemos bien tácticamente. La táctica la tenemos clara, pero sin físico e intensidad importará poco. Tenemos que estar preparados para este tipo de partidos. En esta liga tienes que jugar muy físico para competir muy bien y optar a victorias", ha explicado.

Sobre el rival ha resaltado que han iniciado la temporada "muy bien en todos los aspectos" y que se encuentra entre los cinco mejores equipos de la liga en ataque y en defensa gracias a una plantilla con peligro en todas sus posiciones, desde Ricky Rubio a Ante Tomic, y con anotadores como Cameron Hunt o Sam Dekker.

Para ello, el entrenador claretiano ha incidido en limitar su creación de juego desde el bloqueo directo, controlar sus anotadores, "especialmente Hunt y Ludde Hakanson, y tener "presencia en poste bajo" para frenar a un Ante Tomic que es capaz de anotar y crear desde la zona.

"Para frenar a Tomic tenemos que estar muy preparados y conocer de dónde vienen los peligros, además de ser muy físicos defendiendo. Toca trabajo previo a que reciba el balón, que reciba lejos de canasta y tarde para que no tenga tantos segundos de posesión. Antes de defender su anotación hay que estar preparados para defender sus movimientos o los cortes a canasta sus pases", ha dicho.

Con el Dreamland Gran Canaria en puestos de play-off por primera vez en la temporada, Lakovic ha apelado a "manejar las emociones" y a focalizar en el trabajo sin pensar en la clasificación, ya que "una victoria no te salva de nada ni una derrota te condena".

Los amarillos son el segundo equipo de la Liga Endesa que más triples anota, una estadística que refleja "la confianza que crece en la plantilla" y que demuestra la creación de "más tiros abiertos y que el balón "circula más y más rápido": "Es un cúmulo de horas trabajadas y experiencia entre ellos".