Los Suns ponen el dedo en la llaga de los Pacers y Jalen Johnson brilla con Atlanta

El Suns-Pacers fue el más destacado de los partidos disputados este jueves, una jornada con solo tres partidos en el calendario como aperitivo a los duelos de NBA Cup del viernes.

Booker puso 33 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias para los Suns (8-5), que llegaron a ganar de +46 antes de que los Pacers pudiesen maquillar el resultado final. Dillon Brooks aportó otros 31 puntos para los de Phoenix.

Indiana (1-11), con una sola victoria en 12 partidos, atraviesa una profunda crisis apenas 5 meses después de haber disputado las Finales de la NBA en un frenético duelo a siete partidos con los Oklahoma City Thunder.

Sin Tyrese Haliburton, con el tendón de Aquiles roto precisamente en ese séptimo partido, los Pacers se han desintegrado y están dilapidando la temporada nada más empezar.

No le sirvieron de nada a los Utah Jazz (4-8) los 40 puntos de Lauri Markkanen para frenar a unos Atlanta Hawks (8-5) en racha.

Al otro lado de la pista, Jalen Johnson firmó un excelso triple-doble —31 puntos, 18 rebotes, 14 asistencias y 7 robos— que catapultó a los Hawks hacia su cuarta victoria consecutiva.

Onyeka Okongwu añadió un doble-doble de 32 puntos y 11 rebotes para Atlanta.

Los Hawks completaron 18 robos y sumaron 34 puntos tras pérdidas (24) de Utah.

Los Toronto Raptors (7-5) superaron por 113-126 a unos Cleveland Cavaliers (8-5) que venían de jugar -y ganar- 24 horas antes en Miami.

Scottie Barnes anotó 28 puntos, atrapó 10 rebotes y repartió 8 asistencias para los Raptors. Immanuel Quickley aportó otros 25 puntos.

Para Cleveland, sin Darius Garland, Donovan Mitchell anotó 31 puntos.