Prohíben al baloncentista serbio Stimac ir a actos públicas tras protestar contra Gobierno

Varios medios locales explica que esa resolución judicial supone que Stimac no puede acercarse, reunirse o comunicarse con determinadas personas, ni acudir a ciertos lugares.
El exjugador de baloncesto ha declarado hoy a la agencia Beta que no renuncia a la lucha por la justicia en su país y que informará a las instituciones internacionales sobre la represión que, según dijo, ejerce contra él el presidente de Serbia, el nacionalista Aleksandar Vucic.
La policía detuvo al exjugador y le acusó de "incitar a un cambio violento del orden constitucional y de provocar actos violentos" durante esa manifestación".
La Fiscalía recurrió su puesta en libertad y ahora se le ha impuesto ese veto de participar en concentraciones pública, así como la obligación de presentarse en comisaría dos veces al mes.
"Es evidente que el régimen de Aleksandar Vucic tiene miedo de un solo hombre. Durante semanas se ha planificado y ejecutado un ataque orquestado contra mí, no solo mediante mi detención, sino también mediante la preparación de una represalia mayor", afirmó.
Stimac fue arrestado el pasado día 3 junto a otros 36 manifestantes frente al Parlamento en Belgrado tras los violentos incidentes entre críticos con el Gobierno y partidarios de Vucic.
El presidente serbio afronta desde hace más de un año una oleada de multitudinarias protestas ciudadanas en las que le acusa de corrupto y autoritario, y que comenzaron tras la muerte en noviembre de 2024 de 16 personas al caerse la marquesina de una estación de tren que acaba de ser renovada por empresas chinas.