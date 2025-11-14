Stephen Curry se desvincula de Under Armour como su patrocinador

"Under Armour y Stephen Curry anunciaron planes para separar la 'Marca Curry' de Under Armour. Con esto se pone fin a una colaboración que durante más de una década ha redefinido los productos de alto rendimiento y la narrativa protagonizada por atletas", informó en un comunicado la marca de ropa.

Curry dejó Nike y firmó con Under Armour en 2013, dos temporadas antes de conquistar su primer MVP de la NBA y su primer anillo de campeón. Ambos lanzaron la marca personal de Curry en 2020.

"Under Armour creyó en mí desde temprano y me dio el espacio para construir algo mucho más grande e impactante que un simple zapato", dijo Curry en el comunicado.

Las Curry 13, el último modelo de zapatillas del base bajo el amparo de Under Armour, saldrán a la venta en febrero de 2026, y las colecciones de ropa de Curry continuarán disponibles hasta octubre de 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Curry, cuatro veces campeón de la NBA y uno de los jugadores más influyentes en la historia reciente del baloncesto, era uno de las caras principales de Under Armour.

El base no ha anunciado por el momento planes de firmar con otra marca.

La compañía estimó en otro comunicado que su negocio global de baloncesto generará ingresos de entre 100 y 120 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2026 y aseguró que "no anticipa un efecto significativo en sus resultados financieros consolidados ni en su rentabilidad" por la separación con Curry.