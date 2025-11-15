79-86. El Unicaja doblega al Casademont Zaragoza a base de triples

A los rojillos, que acumulan cinco derrotas en siete partidos, les pesó en exceso su falta de acierto en los lanzamientos triples, en los que anotó 4 con un pobre registró del 18%, para hacer frente a un adversario que logró 15 y le dobló en efectividad.

Ninguno de los dos equipos logró hacerse con el control del juego en un primer cuarto con altibajos para unos y otros que propiciaron que se fuesen alternando las ventajas y los parciales para acabar igualados.

A los locales les faltó intensidad bajo los aros, lo que permitió al conjunto de Ibón Navarro pelear por muchos balones que les daban segundas opciones de tiro.

Con un intercambio de triples comenzó el segundo cuarto, en el que se mantuvo la tónica del juego hasta que con igualada a 26 un parcial de 0-7, con un triple de Perry y otro de Duarte, permitió al equipo andaluz situarse por primera vez con una ventaja de más de 5 puntos.

Los locales se pasaron más de cuatro minutos sin anotar frente a un conjunto malagueño que firmó hasta cinco triples que permitieron a su equipo ir ensanchando su ventaja en el marcador hasta llegar a los once puntos (34-45), un resultado que redujeron los rojillos con dos tiros libres de Bell-Haynes para irse al descanso nueve abajo.

El peso anotador de los rojillos seguía recayendo en su ya máximo anotador histórico, Santi Yusta, pero se cargó demasiado pronto de personales y con tres faltas con 18 minutos por jugar Jesús Ramírez tuvo que darle descanso.

A pesar de su falta de acierto en los triples, lo que les lastraba en el marcador, los hombres de Jesús Ramírez fueron limando diferencias tras el descanso y llegaron a ponerse a un punto (50-51) tras un parcial de 0-7, pero el Unicaja respondió con el mismo parcial.

Una técnica a Djedovic y otra al banquillo andaluz, tras una falta a Yusta, permitió a éste anotar cuatro tiros libres consecutivos que redujeron a dos (63-65) la diferencia para el último cuarto.

Dos triples consecutivos de Perry, con un 100 % de efectividad hasta ese momento en sus cuatro intentos, devolvieron a su equipo una cierta tranquilidad ante la cercanía de los locales (63-71).

Lejos de hundirse, los rojillos tiraron de orgullo y casta para ir reduciendo la ventaja y, con un parcial de 14-0, recuperar el mando en el marcador que habían perdido a los siete minutos del primer cuarto (77-71).

A los de Ibón Navarro se les había apagado la luz y los casi seis minutos que estuvieron sin anotar permitieron a los locales remontar, pero supieron encontrar la canasta cuando más lo necesitaban y con cuatro triples consecutivos decidieron el duelo.

79 - Casademont Zaragoza (19+17+27+16): Bell-Haynes (16), Yusta (21), Robinson (11), González (2) y Dubljevic (7) -cinco inicial- Soriano, Spissu (2), DJ Stephens (2), Rodríguez (17), Fernández y Traore (1).

86 - Unicaja (19+26+20+21): Perry (13), Djedovic (9), Pérez (11), Barreiro y Balcerowski (4) -cinco inicial- Kalinoski (17), Sulejmanovic (3), Webb (14), Duarte (5), Díaz (4) y Tillie (6).

Árbitros: Antonio Conde, Juan de Dios Oyón y David Sánchez. Excluyeron por cinco personales en el minuto 30 a Djedovic, del Unicaja.

Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 7.456 espectadores.