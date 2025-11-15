Duelo catalán de contrastes entre el Baxi Manresa y el Hiopos Lleida

Los manresanos acumulan seis derrotas en los últimos ocho partidos oficiales entre la Liga Endesa y la Eurocopa, por lo que ganar este domingo es algo más que una obligación para que el nerviosismo en el entorno no aumente más.

El Baxi Manresa, decimotercero clasificado, cuenta con dos triunfos en la Liga Endesa, uno más de los que suman los equipos situados en posiciones de descenso.

La semana no pudo empezar peor para el conjunto del Baiges, que encajó una derrota muy contundente en la Eurocopa en la pista del Cluj-Napoca rumano (110-86).

No mucho mejor le fue en el último encuentro que disputó en la Liga Endesa, donde el conjunto Diego Ocampo cayó también de manera contundente en la pista del UCAM Murcia (84-65).

Para el encuentro de urgencias ante el Hiopos Lleida, el entrenador gallego tendrá a disposición a toda la plantilla, por lo que deberá descartar a un jugador.

Pese a su recién llegada desde México, podría debutar en el Baxi Manresa el ala-pívot Pierre Oriola, que la pasada temporada jugó en las filas del conjunto ilerdense.

Fue precisamente en Lleida donde Oriola recuperó buenas sensaciones tras varias malas campañas. Se erigió en un jugador clave para que el conjunto ilerdense lograra la permanencia.

En la previa del choque, Ocampo habló de la dificultad del partido y del buen momento en el que llega el equipo rival. "Será un partido muy difícil porque vienen en buena dinámica, jugando sensacional, y generan ventajas con mucho peligro", avisó.

Y es que el Hiopos Lleida está siendo una de las revelaciones del primer tramo de la competición. Su alta intensidad, tanto ofensiva como defensiva, ha permitido a los de Gerard Encuentra sumar cuatro victorias que le sitúan en posiciones para disputar la Copa del Rey.

El último triunfo del cuadro ilerdense tuvo lugar la pasada jornada ante el Baskonia (86-80), uno de los equipos llamados a ocupar la parte alta de la clasificación y que llegaba a la capital de la ‘Terra ferma’ con una racha de cuatro victorias consecutivas.

El conjunto burdeos realizó unos primeros treinta minutos excelentes que anularon por completo a un Baskonia que estuvo cerca de remontar en el último cuarto. El alero Melvin Ejim fue el jugador más valorado del encuentro con 17 puntos, 7 rebotes y 30 créditos de valoración.

De hecho, el gran inicio del Lleida no se entendería sin el rendimiento de Ejim, y tampoco sin los escoltas Caleb Agada y James Batemon, que promedian 14,8 puntos por partido y son claves en el esquema de Encuentra.

En el encuentro del curso pasado entre ambos equipos en el Nou Congost, el Hiopos Lleida se llevó una importante victoria por 89-95, con una gran actuación del alero Oriol Paulí.

Con el pívot György Golomán recuperado de su lesión en el tobillo, Gerard Encuentra cuenta con todos los jugadores a su disposición para el choque de este domingo.