El Barça recibe al Baskonia en el último servicio de Orellana antes de la era Pascual

Pese a la brevedad de su etapa, Orellana ha recuperado para el equipo aspectos que deberían ser inherentes al baloncesto: carácter y entrega. Dos cualidades que brillaron por su ausencia en el último encuentro de la era Joan Peñarroya, cuando el Barça cayó en la pista del Bàsquet Girona (96-78) ofreciendo una imagen propia de un final de ciclo.

Y no ha podido hacerlo mejor un técnico que entró al club catalán hace 21 temporadas y que, con el difícil reto de levantar la plantilla, ha aportado un aire fresco que los jugadores han asumido con una actitud competitiva y un deseo de reivindicarse traducidos en dos victorias consecutivas en la Euroliga.

El ajustado triunfo ante el Bayern (74-75) señaló el camino, mientras que el último cuarto de la victoria de este viernes ante el Virtus de Bolonia en el Palau Blaugrana (88-81) refrendó un cambio de rumbo que nace desde la defensa.

El conjunto azulgrana firmó un parcial de 27-14 en los últimos diez minutos, neutralizando el ataque transalpino y decantando un encuentro muy igualado, mientras exhibía ese arrebato de orgullo propio de un equipo decidido a recuperar protagonismo tanto en Europa como en el ámbito nacional.

Con todo, en el último partido antes de la llegada de Xavi Pascual, quien está llamado a sentar las bases del proyecto con una hoja de ruta a largo plazo, el Barça recibe al Baskonia, décimo clasificado en la Liga Endesa con un balance de 3-3, una victoria por encima de los azulgranas (2-4), pero que llega con tres derrotas consecutivas.

El equipo de Paolo Galbiati comparte ciertos paralelismos con el Barça en cuanto a inestabilidad: la salida con la temporada empezada del pívot Luka Samanic (19 puntos de media en la competición doméstica), y la irregularidad sobre la pista evidencian un proyecto todavía verde.

Pasar de cuatro victorias consecutivas a tres derrotas pone de manifiesto esa falta de continuidad, reflejada en la involución del escolta Marcus Howard, mientras que la lesión del base Trent Forrest (16 puntos), que se perderá el duodécimo partido consecutivo, tampoco ayuda.

Por su parte, el Barça, que contará con la plantilla al completo, salvo el base Juan Núñez, lesionado de larga duración, buscará un triunfo ante su público que despida por la puerta grande a Orellana.

Al mismo tiempo, el equipo catalán intentará situarse entre los ocho primeros y evitar apuros para asegurar la clasificación a la Copa del Rey, como ocurrió la temporada pasada, cuando lo confirmó en una última jornada de infarto ante el Bilbao Basket.