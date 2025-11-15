El pívot estadounidense Augustine Rubit ultima su contratación por el Unicaja

Rubit, nacido en Texas y de 36 años, cuenta con una dilatada experiencia en equipos europeos de Euroliga como el griego Olympiacos, el lituano Zalgiris Kaunas o los alemanes Brose Bamberg y Bayern Múnich, club este en el que coincidió entre 2021 y 2023 con alero bosnio con pasaporte alemán Nihad Djedovic, actualmente jugador del Unicaja.

Este pívot estadounidense tiene con el Lietkabelis contrato hasta final del presente mes y con esta formación disputa la Eurocopa, en la que lleva firmada una gran temporada, con promedios de 15.6 puntos, 4.3 rebotes y 16.1 de valoración.

El club malagueño, según han informado fuentes de la negociación, anunciará en los próximos días el fichaje del jugador.

Además, también rastrea en el mercado para buscar un sustituto al base estadounidense con pasaporte bosnio Xavier Castañeda, que por el momento no aporta el rendimiento que se esperaba.

