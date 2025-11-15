El Surne Bilbao busca dar la sorpresa ante un Real Madrid aún en construcción

Así lo considera el técnico del equipo vizcaíno, Jaume Ponsarnau, feliz de poder volver a medirse en la Liga Endesa a Sergio Scariolo, a quien considera "un maestro" y con el que ha colaborado en numerosa ocasiones en la selección española.

El Surne Bilbao llega a un choque en el que lo que busca sobre todo es competir ante un contrario poderoso con la idea de seguir en la línea de mejoría con la que respondió a un primer mal momento en la temporada con dos derrotas que le resultaron muy dolorosas frente al Peristeri griego en Miribilla y el Joventut en Badalona.

Con la primera de ellas comprometió su futuro en la Copa FIBA Europa y la segunda fue un serio correctivo desde el salto inicial. Pero poco a poco los de Jaume Ponsarnau se fueron recuperando y llegan a la visita al Madrid promediando más de 100 por partido en sus tres últimos compromisos, todos saldados con victoria.

Dos de esos triunfos fueron trascendentes porque con el 64-86 en Atenas le arrebató casi definitivamente al Peristeri el liderato del Grupo E y, por ende, la clasificación segura a la segunda fase del torneo europeo; y con el 106-75 al Zaragoza se aupó a la primera mitad de la tabla de la Liga Endesa imponiéndose, además, a un rival que se presume directo toda la temporada en la pelea por escapar del descenso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Menos relevante fue el 115-100 contra un PUMPA Basket Brno al que ya había arrollado en su día en Chequia (51-105) para empezar a superar su primer mal momento del curso.

A esa buena dinámica de juego y resultados en la que se encuentra ahora le ha aupado al Surne Bilbao una gran labor local y el estado de gracia del tirador Justin Jaworski, letal en su lanzamientos, y el paso adelante dado por Melwin Pantzar y Darrun Hilliard, jugadores claves para Ponsarnau.

El técnico se congratuló la semana pasada de contar con toda la plantilla para entrenar pero ya el martes prescindió de varios jugadores tocados frente al Brno, Pantzar, Stefan Lazarevic y Martin Krampelj, y es posible que Krampelj no esté disponible mañana.

En el histórico entre ambos equipos en la Liga Endesa obviamente clara ventaja blanca, 32-11, aunque los de negro han sido capaces de ganar uno de cada cuatro partidos, que no son pocos ante la dimensión del conjunto blanco. La mayoría en Bilbao.

Aunque en el último precedente, en Madrid, como mañana, cómoda victoria de los de entonces dirigidos por Chus Mateo liderada por los interiores Edy Tavares (11 puntos, 8 rebotes, 4 tapones y 27 de valoración) y Serge Ibaka (19, 6, 3 y 26).