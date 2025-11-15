El Tenerife busca en Valencia el liderato

Los tinerfeños no lo tienen nada fácil ante un rival de mucho nivel y calidad en su plantilla, pero viajan dispuestos a todo, conscientes de cómo juega el rival, de la calidad de su plantilla, pero confiados en su juego y en que, si las cosas salen bien, podrían poner en aprietos al actual líder de la clasificación de la Liga ACB.

Así lo comentó Bruno Fitipaldo en rueda de prensa el pasado viernes. Ellos juegan rápido y muy vertical, ante un Tenerife que le gusta mantener más las posiciones y esperar a la propuesta de los bases, especialmente Marcelinho Huertas.

La novedad en el plantel aurinegro será la presencia, quizás más integrado después de estar en los dos últimos encuentros, de Wesley Van Beck, del que se espera que pueda aportar algo más que en los últimos partidos.

El encuentro requerirá de la máxima concentración y de la mejor versión del Tenerife. Estar muy intensos en defensas y acertados en ataque son dos aspectos fundamentales, pero también saber buscar los puntos débiles del equipo rival para poder tomar el mando del choque.

Para La Laguna Tenerife ganar supondría no solo ponerse en el primer puesto, sino también dar un paso de gigantes hacia la Copa del Rey que, precisamente, se disputará en el Roig Arena de Valencia.

El encuentro se jugará mañana, a partir de las 11:30 horas, en el Roig Arena de Valencia, con arbitraje de Jiménez,Baena y Zamorano.