El Valencia y el Tenerife se miden en la cumbre de la clasificación

Ambos son los dos conjuntos más valorados de la competición y también los más anotadores del campeonato, pero el Valencia llega a esos datos lanzando casi cinco triples más por encuentro que su rival, un detalle que avanza las diferencias entre ambos.

Además, mientras que el conjunto 'taronja' es el segundo más reboteador de la Liga, el Tenerife es el que menos capturas hace por partido, un factor que se explica en parte por sus buenos porcentajes de tiro. El conjunto de Txus Vidorreta es el que mejor tira de dos y de tres, mientras que el Valencia es el tercero y el segundo respectivamente en esas listas.

El encuentro reedita la semifinal de la Liga Endesa que ambos protagonizaron la pasada campaña, un cruce en el que el Valencia se impuso por 3-0 y que le permitió acceder a la final.

Como entonces, y en general como los últimos cursos, el Tenerife juega al ritmo del exterior Marcelinho Huertas y del interior Giorgi Shermadini. Junto a ellos completan la columna vertebral otros jugadores de amplia experiencia y calidad como Jaime Fernández, Joan Sastre, Aaron Doornekamp, Thomas Scrubb, Bruno Fitipaldo y Rokas Giedraitis, el único 'nuevo' en la plantilla de todos ellos esta campaña.

El equipo de Pedro Martínez afronta este encuentro después de una doble semana de Euroliga, con el desgaste que eso supone. El mares logró una meritoria victoria como local ante el Real Madrid y el jueves se le escapó la victoria en la pista del París Basketball en un duelo que dominó casi de principio a fin.

Por su parte, el equipo tinerfeño se impuso el martes al Tofas Bursa como local en la Basketball Champions League y ha tenido más tiempo y más descanso para preparar el encuentro.

Para este choque, Pedro Martínez contará en principio con los quince jugadores que conforman actualmente su plantilla, aunque habrá que ver el estado de Matt Costello, que fue baja en París por un virus estomacal.

Si finalmente el estadounidense estuviera disponible, el técnico debería dar tres descartes. En el choque en Francia, además de Costello fueron descartados Sergio De Larrea y Xabi López-Arostegui.