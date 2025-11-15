Los Lakers firman autógrafos en Milwaukee antes de cerrar su gira contra los Bucks

Los Lakers, que hace apenas 24 horas ganaron en el campo de los New Orleans Pelicans, eligieron el lujoso hotel The Trade, ubicado justo al frente del Fiserv Forum.

Pese a la cercanía a la instalación, la expedición angelina acudió al pabellón a bordo de varios autobuses que esperaron a los jugadores en frente de la entrada del hotel.

Luka Doncic fue uno de los primeros en dejar el hotel para llegar al estadio, mientras que Gabe Vincent y Marcus Smart fueron los últimos en subir al autobús.

Vincent se quedó varios minutos firmando autógrafos a los aficionados de los Lakers.

JJ Redick, técnico de los angelinos, subió al bus en torno a las 17.10 locales respondiendo con un 'thank you' a los empujes de los fans de los angelinos.

Por las calles de Milwaukee, ciudad ubicada a cerca de 150 kilómetros al norte de Chicago, ya se dejaban ver decenas de camisetas de los Lakers desde primera hora de la tarde.

El 23 de LeBron James y el 77 de Luka Doncic son los números que más se ven por Milwaukee.

Doncic llega a la visita a los Bucks en gran estado de forma y firmó un doble doble de 24 puntos y doce asistencias, al que añadió siete rebotes en cuarenta minutos en pista contra los Pelicans.

Los Lakers jugarán una vez más sin LeBron James, que sigue sin debutar en esta temporada al convivir con problemas de ciática.

King James, que cumplirá 41 años en diciembre, ya ha vuelto a entrenar con el equipo de G League de los Lakers y se espera que debute en la presente campaña cuando los de púrpura y oro regresen a California tras esta gira.

Cuando se estrene, James se convertirá en el primer jugador en la historia de la NBA en disputar 23 temporadas en la liga de baloncesto estadounidense.