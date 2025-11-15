Básquetbol
Puerto: “El apoyo de la afición y jugar en casa es clave en campañas con tantos partidos”

Valencia, 15 nov (EFE).- El capitán del primer equipo masculino del Valencia Basket, Josep Puerto, destacó el papel de la afición ‘taronja’ como impulso de cara al partido que disputa este domingo ante La Laguna Tenerife en el Roig Arena.

Por EFE

“El apoyo de nuestra afición y jugar en casa es clave en estas temporadas con tantos partidos y somos conscientes de ellos. Esperamos que haya un buen ambiente como hubo el martes contra el Real Madrid porque realmente nos ayuda mucho”, explicó Puerto en declaraciones facilitadas por el club.

Puerto habló sobre esta temporada y el hecho de combinar la Euroliga y la acb, sobre todo en dobles jornadas de competición europea. “Esta es la realidad que tenemos este año. Jugamos el jueves, el domingo tenemos un partido muy importante y hay que tener la cabeza puesta en ello”, valoró.

El escolta valenciano analizó a La Laguna Tenerife: “Se han reforzado muy bien este verano y han hecho un equipo más largo y físico. Llevan muchos años jugando juntos y conocen a la perfección a lo que quieren jugar y lo ejecutan muy bien”.

“Es un equipo al que conocemos muy bien, tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros, pero tenemos muy claro cuáles son nuestras bazas”, concluyó EFE

