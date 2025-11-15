UCAM Murcia-Breogán, duelo de reencuentros

Nakic, una de las sensaciones del equipo de Sito Alonso en este inicio de curso, viene de brillar en el duelo europeo ante el KK Bosna, el cual cerró con 16 puntos y 14 créditos de valoración.

El del croata, no obstante, no será el único reencuentro que se viva en el Palacio de Deportes de Murcia, a donde regresan el base letón Arturs Kurucs y el pívot congoleño Jordan Sakho, integrantes del UCAM Murcia que disputó la final de la liga Endesa contra el Real Madrid en el campeonato 2023-24.

Kurucs es el segundo jugador más utilizado por Luis Casimiro, con algo más de 22 minutos de media por encuentro. Solo le supera el americano DeWayne Russell. Lejos de esos números está Sakho, con un rol más secundario tras la llegada del croata Danko Brankovic y el danés Bakary Dibba.

Las opciones de victoria del Breogán pasarán por igualar la intensidad del equipo universitario y, sobre todo, cerrar su rebote defensivo para no dar segundas opciones a un rival que promedia 87 puntos por partido.

Este encuentro, para el que Casimiro tiene la duda del ala-pívot serbio Mihajlo Andric, comenzará a las 18.00 horas y será dirigido por los colegiados Jordi Aliaga, Joaquín García González y Fabio Fernández.