Un Baskonia en mala racha visita al Barça con la duda de quién será el descarte

El Barça recibirá (19:00 horas) al Baskonia en la séptima jornada de la Liga Endesa, a la que los baskonistas llegan después de tres derrotas consecutivas, una tendencia opuesta a la de los catalanes, que han vencido en sus dos últimos duelos europeos tras la salida de Joan Peñarroya.

Paolo Galbiati elegirá qué extracomunitario descarta, y el plantel vasco deberá mejorar su defensa para intentar asaltar el Palau Blaugrana, donde han ganado Murcia y Lleida, el último verdugo de los baskonistas.

De los cinco últimos partidos entre ambos equipos, los vascos han vencido en cuatro de ellos.

La temporada pasada vencieron por 89-93 en la cuarta jornada de la Liga Endesa, celebrado en la cancha del plantel barcelonista.

En el Barcelona el partido será el último servicio del técnico interino Óscar Orellana, invicto en sus dos partidos al mando, antes de que Xavi Pascual tome las riendas del banquillo azulgrana a partir del lunes.