121-118. Los Celtics, sin Hugo González, doblegan a los Clippers

Los Celtics dieron continuidad al último triunfo conseguido contra los Memphis Grizzlies del español Santi Aldama y tienen un balance de siete victorias y siete derrotas.

Brown contó con el apoyo de un Payton Pritchard de 28 puntos (8 triples) y de un Derrick White de 23 puntos (4 triples).

Los Clippers venían de zanjar una racha de seis derrotas seguidas al imponerse a los Dallas Mavericks en la prórroga, pero volvieron a las andadas. Tienen un balance de cuatro victorias y nueve derrotas.

James Harden fue el máximo anotador de los Clippers con 37 puntos, siete rebotes y ocho asistencias.

Sin Kawhi Leonard, John Collins metió 17 puntos e Ivica Zubac aportó un doble doble de 16 puntos y doce rebotes.