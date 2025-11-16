El Chileno Haase lidera sorpresivo triunfo de Capitanes sobre Oklahoma City

Fue el primer triunfo para el equipo de la capital mexicana en los cuatro juegos que lleva el Showdown Cup, mismo récord (1-3) que tiene el Blue en el fondo de la división Sur, la cual comparten.

Felipe Haase brilló en el juego como el máximo encestador con 23 puntos. También destacó el dominicano Lionel Figueroa con 14 puntos y el aporte desde la banca del brasileño Reynan dos Santos, quien anotó 13 puntos.

Con Oklahoma City, el mejor fue el neerlandés Malevy Leons con doble-doble; sumó 22 puntos y 11 rebotes.

A pesar de no ser favorito, el quinteto del entrenador brasileño Vitor Galvani, fue un duro rival desde el primer periodo liderado por la mano caliente de Felipe Haase.

Por más que el Blue se alejó en el marcador impulsado por los encestes de Buddy Boeheim y Malevy Leons, los Capitanes lograron la paridad al final del cuarto 24-24.

En el inicio del segundo periodo Haase, con dos disparos de tres puntos, y con la efectividad de James Bouknight, el local construyó su primera ventaja en el partido, 36-31.

Oklahoma City intentó reaccionar gracias a la ayuda desde el banco de Kendall Munson, pero no impidió que Ciudad de México prolongara su buen momento con la fuerza bajo la tabla de Lionel Figueroa para irse al descanso con ventaja de 52-48.

Los Capitanes ofrecieron su mejor baloncesto en el tercer periodo guiados por los aciertos desde la larga distancia de Reynan dos Santos y los rebotes recuperados por el dominicano Andersson García, que a pesar de la salida de Haase, para reservarlo por las cuatro faltas acumuladas, lograron distanciarse 90-77.

El equipo dirigido por Galvani cerró el partido encendido con Figueroa, Dos Santos y Haase en estado de gracia que dieron forma a la paliza de 121-107.

Este lunes estos equipos volverán a enfrentarse en la Arena Ciudad de México, hogar de los Capitanes.