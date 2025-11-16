Shannon Evans, elegido por novena vez Mejor Jugador de la jornada de la Liga Endesa

El base norteamericano con pasaporte guineano fue clave en la victoria de su equipo ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos con 27 puntos, 3 rebotes, y 5 asistencias para 31 de valoración.

Evans, que también vistió las camiseta de Real Betis (2021-2023), Valencia Basket (2023) y Joventut de Badalona (2024), alcanzó esos guarismos con un 8/9 (89%) en tiros libres, 5/7 (71%) en lanzamientos de dos y 3/6 (50%) en triples en los 30:54 minutos que estuvo sobre el parqué.

Esta es la novena vez en la que Evans logra ser Jugador de la Jornada, tras conseguirlo cinco veces en la temporada 2021/2022 (Jornadas 18, 21, 27, 33 y 34), dos en la 2022/2023 (Jornadas 3 y 11), y una en la 2024/2025, esta última con la elástica del MoraBanc Andorra.