'Curro' Guillén, nuevo técnico de la selección de Venezuela

A sus 53, Segura fue confirmado este lunes por la Federación Venezolana de Baloncesto y asumirá el reto de la selección Vinotinto a sólo diez días de los partidos de la ventana mundialista.

El entrenador granadino comenzó su carrera como entrenador principal en la temporada 1996/1997 en la Liga EBA del baloncesto español y dirigió entre la cuarta y la segunda división antes de alcanzar la promoción a la acb con el Menorca Básquet.

Asimismo, ascendió y dirigió en la Liga Endesa a tres equipos distintos: Menorca, Zaragoza y Betis, además de entrenar también al Obradoiro y al Granada.

A nivel internacional, Segura entrenó en las principales competiciones de China, Uruguay, Grecia, Egipto y Venezuela, así como las selecciones nacionales de Kuwait en 2014. Su última experiencia fue con el equipo Zamalek Sporting Club de Egipto, en el primer semestre de 2025.

Venezuela iniciará su camino clasificatorio a la Copa del Mundo de Catar 2027 en sólo 10 días, en un doble enfrentamiento contra Colombia, primero en Cali el día 27 de noviembre, y después en Parque Miranda el 30.