Entidades propalestinas de Badalona exigen la suspensión del Joventut-Hapoel Holon

"Reclamamos un deporte que ponga en el centro la vida y la justicia, y sabemos que muchas jugadoras sienten lo mismo, sabemos que muchos jugadores han expresado su solidaridad. Lo que necesitamos es que las competiciones también respeten este llamamiento, respeten al pueblo palestino y dejen de anteponer unos intereses que solo responden a las grandes marcas", ha exigido la portavoz de la Coalición Basta de Complicidad con Israel, Alys Samson.

Las entidades han expresado este lunes sus demandas ante el Pabellón Olímpico de Badalona, donde se disputará un partido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia y que finalmente se jugará a puerta cerrada, tal como se ha confirmado este lunes.

A pesar de esta decisión, las plataformas han confirmado una manifestación pacífica prevista para el miércoles a las 19:00 horas, abierta a toda la ciudadanía, con el objetivo de exigir "la exclusión de equipos israelíes de todas las competiciones deportivas".

"No es un partido más, sino que es un partido para lavar la imagen de Israel con el deporte. No puede ser que a Israel se le permita participar en eventos deportivos internacionales mientras ha asesinado a tantos deportistas", ha denunciado la portavoz de la Plataforma Badalona contra el genocidio, Ximena Silva.

Silva ha recordado que, tras la invasión rusa de Ucrania, "la reacción fue inmediata", mientras que Samson ha lamentado que "con Israel no se está actuando de la misma forma, pese a que expertos hablan de más de 600.000 personas palestinas asesinadas".

Las organizaciones convocantes han asegurado que su movilización continuará "hasta lograr el objetivo", y no descartan extender sus protestas al partido de la jornada 20 de la Euroliga, en el que el Barça recibirá el 6 de enero en el Palau Blaugrana al Maccabi Tel-Aviv.