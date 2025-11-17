Los Capitanes derrotan al campeón Oklahoma City en el Showdown Cup de la G-League

Fue la segunda victoria consecutiva sobre el Blue para el equipo de la capital mexicana que ahora tiene marca de dos ganados y tres perdidos, los mismos que Texas Legends y Birmingham Squadron en los lugares cuatro, cinco y seis de la división Sur.

El quinteto visitante quedó en solitario en el último lugar del mismo sector con marca de 1-4.

Boo Buie, de Capitanes, fue el mejor anotador del partido con 24 puntos, encestó seis triples; también se destacó James Bouknight, sumó 21 puntos, y el chileno Felipe Haase, con 15 puntos.

Por Oklahoma City, Cameron Brown fue el máximo encestador, ya que acumuló 23 puntos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En un intenso primer periodo, el quinteto del entrenador brasileño Vítor Galvani apenas sacó ventaja de 27-26 apoyado en la efectividad desde la larga distancia de Boo Buie y la consistencia de su estrella James Bouknight.

El Blue se mantuvo en la pelea gracias a la mano caliente de Cameron Brown, autor de tres triples, que le impulsaron a sumar 11 en puntos como el líder de su equipo.

Los Capitanes ampliaron su dominio en el segundo cuarto. Bouknight alargó su buena racha de encestes, con cuatro disparos desde la línea de tres, Boo Buie sumó dos triples más a los anotados en el inicio del juego y el puertorriqueño Ramsés Meléndez fue dueño de la pintura con cinco rebotes que enviaron el juego al descanso 56-49 a favor del local.

A pesar de las numerosas ausencias por lesión que tuvo la franquicia del Thunder de la NBA, que sólo le permitió tener un hombre en la banca (Payton Sandfort), Cameron Brown, Malevy Leons y Anthony Pritchard mantuvieron el partido cerrado hasta el tercer periodo con desventaja de 80-75.

La resistencia de Oklahoma City cedió en el cierre del juego ante la falta de rotaciones. El local alargó la distancia 106-91 en el marcador recargado en el chileno Felipe Haase y el brasileño Reynan dos Santos, sin olvidar la fuerza bajo el aro que aportó el dominicano Andersson García.

En su siguiente partido, los Capitanes recibirán en la Arena de la Ciudad de México a los Birmingham Squadron el siguiente domingo. Un día antes, los Oklahoma City Blue visitarán a los Texas Legends.