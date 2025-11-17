Los Rockets remontan a Orlando, los Spurs ganan sin 'Wemby' y 47 puntos de Markkanen

Fue una jornada de prórrogas en la NBA. Además de las dos jugadas en Salt Lake City, el partido entre los Rockets y los Magic también se resolvió en el tiempo extra, igual que la victoria de los Dallas Mavericks por 138-133 frente a los Portland Trail Blazers.

Los Orlando Magic (7-7) dominaron prácticamente de inicio a fin, pero vieron como Alper Sengun mandaba el partido a la prórroga con una canasta sobre la bocina.

Sengun metió 30 puntos con 12 rebotes y 8 asistencias, mientras que Kevin Durant aportó 35 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias para los Rockets (9-3).

Fue una prórroga trabada y llena de tiros, que cayó del lado de unos Rockets que la supieron competir mejor.

Franz Wagner anotó 29 puntos y Desmond Bane 26 para Orlando, que sigue sin poder contar con Paolo Banchero.

Los Spurs (9-4) se desquitaron con los Kings (3-11) de su dolorosa doble derrota frente a unos Golden State Warriors con un Stephen Curry en estado de gracia (95 puntos entre los dos).

Victor Wembanyama se perdió su primer partido de la temporada por una lesión en la pantorrilla, pero su lugar lo ocupó De'Aaron Fox con 28 puntos y 11 asistencias.

También firmaron dobles-dobles Keldon Johnson (14 puntos y 12 rebotes) y Luke Kornet (13 puntos y 11 rebotes).

Además de Wembanyama, cuya lesión se debe a la carga de minutos, los Spurs perdieron a Stephon Castle en el segundo cuarto.

El finlandés de los Utah Jazz (5-8) está imparable. Tras firmar su récord anotador días atrás (51 puntos), hoy endosó otros 47 puntos a los Chicago Bulls (6-6), que recuperaron a Coby White y también a Josh Giddey.

Giddey firmó un triple-doble con 26 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias, mientras que White debutó esta temporada con 25 puntos, 8 asistencias y un vital 14 de 14 en tiros libres.

Markkanen forzó la primera prórroga para los Jazz, mientras que White forzó la segunda para los Bulls.

Con los jugadores agotados en la altitud de Salt Lake City, Nikola Vucevic (21 puntos y 13 rebotes) estuvo a punto de mandar el partido a una tercera prórroga, pero su triple no quiso entrar.

Además de estos partidos, en Boston, los Celtics derrotaron a los Clippers de Los Ángeles por 121-118 con 33 puntos de Jaylen Brown y 30 de Payton Pritchard. James Harden anotó 37 para los Clippers.

Los Brooklyn Nets entrenador por Jordi Fernández se apuntaron su segundo triunfo de la temporada con un 106-129 a los Washington Wizards y con 34 puntos de Michael Porter Jr.

En Nueva Orleans, los Golden State Warriors ganaron 106-124 a los Pelicans en el que fue su tercer triunfo seguido a domicilio. Moses Moody anotó 32 puntos (con 8 triples) el día del debut de James Borrego como entrenador interino en el banquillo local.

Los Atlanta Hawks superaron 122-124 tras remontar los 22 puntos de ventaja que los Phoenix Suns tenían con menos de 10 minutos en el reloj. Los Hawks ganaron el último cuarto 27-47. Y en Dallas, los Mavericks derrotaron 138-133 a los Portland Trail Blazers.